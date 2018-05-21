Kansere 10 kez meydan okudu

İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki hemşire Meral Ensar, 2003'te meme kanser
ine yakalandı. Bulgaristan göçmeni hemşire Meral Ensar'ın sol göğsü alındı. Bir süre sonra meme kanserini yendi. Her şey bitti derken bu kez göğüs kemiğinde metastaz tespit edildi. 15 yılda karaciğer, akciğer, kemikler, böbrek sütü bezleri ve bağırsaklar olmak üzere 10 kez metastaz gelişti. 2016'da meme kanseri metastazları olan karaciğer, küçük hücreli akciğer, böbrek, kemik ve bağırsak kanserleri aynı anda gelişti.
Birkaç ay ömür biçilen genç kadın, immunoterapi ile bağırsak kanserini yendi diğer kanserleri ise geriledi.
Tedaviyi uygulayan İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Kişiye özel immunoterapi ile yaptığımız vücudu eğitmek, onarmak ve doğruyu göstermektir. Çünkü kanserin temeldeki problemi, bağışıklığın kanser hücresini tanıyamamasından ve yok edememesinden kaynaklanıyor. İsrail, Amerika ve dünyanın çeşitli merkezlerinde uygulanan aynı protokol uygulanıyor bizde de. Bağışıklık sistemini tedavi ederek ve vücudunu eğiterek bağırsak kanserini tamamen temizledik. Diğer kanserleri de geriletmeyi başardık" diye konuştu.