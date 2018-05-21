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e 10 kez meydan okudu

Hemşire Meral Ensar, 15 yıl önce geçirdiği meme i sonrası sağlığına kavuştu. Ancak kanser 10 kez farklı organlarda metastaz yaptı. Ensar immunoterapi sayesinde sağlığına kavuştu

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018
Kansere 10 kez meydan okudu
İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki hemşire Meral Ensar, 2003'te meme ine yakalandı. Bulgaristan göçmeni hemşire Meral Ensar'ın sol göğsü alındı. Bir süre sonra meme kanserini yendi. Her şey bitti derken bu kez göğüs kemiğinde metastaz tespit edildi. 15 yılda karaciğer, akciğer, kemikler, böbrek sütü bezleri ve bağırsaklar olmak üzere 10 kez metastaz gelişti. 2016'da meme kanseri metastazları olan karaciğer, küçük hücreli akciğer, böbrek, kemik ve bağırsak kanserleri aynı anda gelişti.
Birkaç ay ömür biçilen genç kadın, immunoterapi ile bağırsak kanserini yendi diğer kanserleri ise geriledi.
Tedaviyi uygulayan İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Kişiye özel immunoterapi ile yaptığımız vücudu eğitmek, onarmak ve doğruyu göstermektir. Çünkü kanserin temeldeki problemi, bağışıklığın kanser hücresini tanıyamamasından ve yok edememesinden kaynaklanıyor. İsrail, Amerika ve dünyanın çeşitli merkezlerinde uygulanan aynı protokol uygulanıyor bizde de. Bağışıklık sistemini tedavi ederek ve vücudunu eğiterek bağırsak kanserini tamamen temizledik. Diğer kanserleri de geriletmeyi başardık" diye konuştu.
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Kansere 10 kez meydan okudu
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