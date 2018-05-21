Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 18 Mayıs'ta gözaltına alınan Ömer B, İrfan Ş, Kadir Y, Miraç T, Muhammet D, ve İbrahim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyesevk edilenlen 6 zanlı cezaevine gönderildi.

"BAŞKASINA DOLANDIRILDIĞIMIZ ZAMAN GÖNÜL KOYAR"

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sırasında dolandırıcıların ulaştığı 25 kişiyi uyararak dolandırılmaktan kurtardı.

Zanlıların günde yaklaşık 20 araç sahibini arayarak vadeli çeklerle dolandırma girişiminde bulundukları belirtildi.

Dolandırılmak istenen bir araç sahibinin, kendisini arayan şüpheliye, "Kardeş, çok sağ olun. Bizim kendi dolandırıcımız var, başkasına dolandırıldığımız zaman gönül koyar." dediği öğrenildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 18 Mayıs'ta 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kars, AnkarAntalyalya ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda internet siteleri üzerinden satılan araçları değerinin üzerinde para verme vaadiyle karşılıksız ve sahte çeklerle satın aldıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.