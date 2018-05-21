Kaynar su dökülen yolcu 23 bin TL kazandı

İzmir
'den Ankara
'ya otobüs seyahati esnasında üzerine dökülen kaynar su nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan yolcu, ilgili firmadan 23 bin 300 lira tazminat kazandı. Almanya'da yaşayan H.U.B, yıllık iznini geçirmek için geldiği Türkiye'de bir şehirlerarası otobüs firmasıyla 2011'de İzmir'den Ankara'ya yolculuk yaptığı sırada araçtaki su kaynatma makinesinin devrilmesi sonucu kalça ve bel bölgesinde yanık oluştuğunu belirterek, söz konusu şirket hakkında İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 8 bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, yolcunun kazada hiçbir kusurunun bulunmadığına, otobüs firmasının ise tam kusurlu olduğuna kanaat getirerek, H.U.B.'ye 6 bin 300'ü maddi, 17 bin lirası manevi olmak üzere 23 bin 300 lira ödenmesine karar verdi.