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Mantardan ölenlerin sayısı 11'e çıktı!

’da mantar şoku yaşanıyor... Yabani mantar yiyen 200'den fazla kişi zehirlenmişti. Ölü sayısı 11’e çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 14:53
Mantardan ölenlerin sayısı 11'e çıktı!
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgelerindeki zehirli yabani mantar yiyen 800'den fazla insanın zehirlendiği ve hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11'e ulaştığı bildirdi. Hastalanan 200'den fazla kişinin hastanelere kaldırıldığı belirten yetkili, mantar zehirlenmesinin tedavisinin olmadığını hastaların karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İran'ın Kermanşah, Lorestan, Zanjan, Batı Azerbaycan, Kohgiluye ve Boyer-Ahmad ve Kazvin eyaletlerindeki 800'den fazla insanın dağlık bölgelerde özellikle bahar yağmurlarından sonra çıkan zehirli mantarları yiyerek zehirlendiği belirtildi. Yetkililer, zehirli mantarların görünümlerinin, yenebilir olanlara çok benzediğini, birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını söyledi.
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Mantardan ölenlerin sayısı 11'e çıktı!
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