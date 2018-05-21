Onur Air uçağı Rusya'da acil iniş yaptı

Havaalanı temsilcisi Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, olayın dün akşam gerçekleştiğini belirtti. Airbus 321 uçağının acil iniş nedeni Volgograd'da kabin basıncının düşmesi ile, Çelyabinsk'te teknik hata ile açıklandı. Güney ulaştırma savcılığı uçuş güvenliği yasasına uyulup uyulmadığını denetlemeye başladı.

Uçakta 226 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Yolcular terminalde bekletilirken, çocuklu yolcular otele gönderildi. Yolculara yemek verildi. Tüm gece boyunca sağlık ekipleri yolcuların yanında kaldılar ve psikolojik yardımda bulundular.

Sabah saatlerinde havaalanına yedek uçak geldi, uçağın Çelyabinsk'e yerel saatle 13:20'de (Moskova saatiyle 11:20) varması bekleniyor. Daha sonra Moskova saatiyle 13:00'da uçAntalyalya'ya geri dönecek.