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uçağı 'da yaptı

Türk havayolu şirketi ’e ait Antalya’dan Çelyabinsk’e giden Volgograd’da yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:35
Onur Air uçağı Rusya'da acil iniş yaptı

Havaalanı temsilcisi Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, olayın dün akşam gerçekleştiğini belirtti. Airbus 321 uçağının nedeni Volgograd'da kabin basıncının düşmesi ile, Çelyabinsk'te teknik hata ile açıklandı. Güney ulaştırma savcılığı uçuş güvenliği yasasına uyulup uyulmadığını denetlemeye başladı.

ta 226 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Yolcular terminalde bekletilirken, çocuklu yolcular otele gönderildi. Yolculara yemek verildi. Tüm gece boyunca sağlık ekipleri yolcuların yanında kaldılar ve psikolojik yardımda bulundular.

Sabah saatlerinde havaalanına yedek uçak geldi, uçağın Çelyabinsk'e yerel saatle 13:20'de (Moskova saatiyle 11:20) varması bekleniyor. Daha sonra Moskova saatiyle 13:00'da uçAntalyalya'ya geri dönecek.

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Onur Air uçağı Rusya'da acil iniş yaptı
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