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Otomobil, yol yardım aracına çarptı: 2 yaralı

'da Anadolu Adalet Sarayı'nın karşısında bir otomobil önünde seyreden yol yardım aracına çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 17:39
Otomobil, yol yardım aracına çarptı: 2 yaralı

saat 16.00 sıralarında D-100 karayolu Anadolu Adalet Sarayı'nın karşısında meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyreden bir otomobil, önündeki yol yardım aracına çarptı. Araca çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilin çarptığı yol yardım aracının sürücüsü Uğur Üzen, kaza yapan otomobilin kendisine arkadan çarptığını belirterek, "Ben beklerken arkadan geldi vurdu. Çok hızlıydı. İki kişilerdi, bir baba bir oğul. Biri 40 yaşlarında biri 10 yaşlarındaydı. Şoför ağır, diğeri hafif yaralı" dedi.

Kazanın ardında otomobilin araç çekicisine yüklenmesi ile kısmen kapalı tutulan yolun tamamı polis tarafından araç trafiğine açıldı.

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Otomobil, yol yardım aracına çarptı: 2 yaralı
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