Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sabiha Gökçen Havalimanı’nda UBER sürücüne ve yolculara tekme ve yumruklu saldırı!

’nda sürücüne ve yolculara tekme ve yumruklu saldırı!

’nda çağrı üzerine içerisinde kadınların da olduğu yolcuları aracına alan sürücüsü ve yolcuları, ci olduğu iddia edilen bir grup tarafından yolu kesilerek tekme ve yumrukla darp edildi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 10:22
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'teki 'nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde uygulamadan çağrı alan sürücüsü yolcuları almak üzere havalimanının yolcu çıkışına geldi. Yolcuları aracına aldıktan sonra yoluna devam edeceği esnada sürücünün aracının önünü, ci olduğu iddia edilen bir grup tarafından kesildi. Taksicilerin araçtaki yolcuları indirmeye başlamasının ardından UBER sürücüsü ile grup arasında sözlü tartışma çıktı.

YOLCULARI YAKA PAÇA AŞAĞIYA İNDİRDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine taksiciler yolcuları yaka paça araçtan indirmeye çalıştı. Sürücüyü ile yolcuları tekme ve yumruklarla darp ettiler.

Sürücünün de müdahale etmesi üzerine meydana gelen kavgada, yolcular ve sürücü grup tarafından darp edildi. Vatandaşların araya girdiği kavganın büyümesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kadın yolcular ise "polis" diyerek bağırarak yardım istedi. Bir süre sonra polis ekipleri ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Genç kızlar saç saça, baş başa kavga etti
Paylaşılamayan lokomotifler kurtuluş trenleri mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda UBER sürücüne ve yolculara tekme ve yumruklu saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN