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’da yaşanan da öğretmen çift hayatını kaybetti

’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. da öğretmen çift hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 yaşındaki çocuk yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 15:19
Tekirdağ’da yaşanan kazada öğretmen çift hayatını kaybetti

, gece saat 12.00 civarında İstanbul- istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 34 KH 0897 plakalı hususi otomobil, Tekirdağ'ın 13. kilometresinde sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücü Erkan Bayhan (41) ve eşi 'ı (37) bulundukları yerden çıkardı.



ÇOCUKLARI ÖKSÜZ KALDI

Fatma Keskin Bayhan olay yerinde, sürücü Erkan Bayhan ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan 1 yaşındaki çocukları Deniz Bayhan ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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Tekirdağ’da yaşanan kazada öğretmen çift hayatını kaybetti
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