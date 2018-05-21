Tekirdağ’da yaşanan kazada öğretmen çift hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 12.00 civarında İstanbul-Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Bayhan yönetimindeki 34 KH 0897 plakalı hususi otomobil, Tekirdağ'ın 13. kilometresinde sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücü Erkan Bayhan (41) ve eşi Fatma Keskin Bayhan'ı (37) bulundukları yerden çıkardı.





ÇOCUKLARI ÖKSÜZ KALDI

Fatma Keskin Bayhan olay yerinde, sürücü Erkan Bayhan ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan 1 yaşındaki çocukları Deniz Bayhan ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.