Uyurken pantolonunun cebini kesip…

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Batman'da Kısmet Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. İkindi namazı öncesi camiye gelen M.A., ezan saatine kadar dinlenmek için uykuya daldı. Bir süre sonra arkasından yaklaşan bir kişi, jiletle pantolonunun arka cebini kesip, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

HIRSIZ, 'HIRSIZ VAR' DEYİP KAÇTI

Pantolonundaki hareketliliği hissettiğini belirten M.A., "Yorgundum, bir süre camide kestireyim dedim. Bir ara cebimde kıpırdama hissettim, elimi cebime attığımda yırtıldığını fark ettim. Ayakta gördüğüm 35-40 yaşlarında hafif sakallı ve orta boylu biri, hızla kaçtı. Camidekileri 'Hırsız var' deyip uyandırdım. Hırsız da ellerindeki ayakkabılarıyla 'Hırsız var' deyip kaçtı. Benim başıma geldi, başkalarının canı yanmasın. Meğer aynı camide benzer hırsızlık olayları yaşanmış" dedi.M.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



