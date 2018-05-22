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Alacak tartışması kanlı bitti: 2 ölü

Giriş Tarihi: 22.5.2018
Alacak tartışması kanlı bitti: 2 ölü
'da isimleri açıklanmayan beş kişi, demir ve kömür satışı yapan Celal Yılmaz'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ofisine geldi. Şahıslar, alacak verecek meselesi yüzünden Celal Yılmaz ve ofiste bulunanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken şahıslar, Celal Yılmaz ve yanındaki kişilere ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Celal Yılmaz ile ismi öğrenilemeyen yanındaki çalışanı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan üç kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Bu arada, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışan beş şüpheli polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA
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Alacak tartışması kanlı bitti: 2 ölü
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