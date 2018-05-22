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'da köpek dehşeti! 25 köpek birden...

Yenimahalle’de dayısının evine iftara giderken 25 kadar köpeğin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki üniversiteli Ömer Yıldıran, ölümden döndü. Yıldıran’ın tüm vücudunda derin yaralar oluştu

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 09:47
Ankara'da köpek dehşeti! 25 köpek birden...

ANKARA'DA KÖPEK DEHŞETİ! 25 KÖPEK BİRDEN...

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, Yenimahalle'ye bağlı Kent-koop Mahallesi'nde oturan dayısı Cafer Topaçlı'ya iftara gidiyordu. Metrodan indikten sonra dayısının evine doğru yola koyulan Yıldıran'a 25 kadar köpek saldırdı. Uzun bir süre boyunca köpeklerle boğuşan ve kanlar içerisinde yerlerde kalan Ömer Yıldıran'ın imdadına çevreden geçen vatandaşlar yetişti. O esnada bölgeden geçen Erkan Türk, arabasını köpeklerin üzerine sürerek Yıldıran'ı kurtardı ve hemen hastaneye götürdü.

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Ankara'da köpek dehşeti! 25 köpek birden...
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