Ankara'da köpek dehşeti! 25 köpek birden...

ANKARA'DA KÖPEK DEHŞETİ! 25 KÖPEK BİRDEN...

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, Yenimahalle'ye bağlı Kent-koop Mahallesi'nde oturan dayısı Cafer Topaçlı'ya iftara gidiyordu. Metrodan indikten sonra dayısının evine doğru yola koyulan Yıldıran'a 25 kadar köpek saldırdı. Uzun bir süre boyunca köpeklerle boğuşan ve kanlar içerisinde yerlerde kalan Ömer Yıldıran'ın imdadına çevreden geçen vatandaşlar yetişti. O esnada bölgeden geçen Erkan Türk, arabasını köpeklerin üzerine sürerek Yıldıran'ı kurtardı ve hemen hastaneye götürdü.