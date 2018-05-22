Anne ve babasını öldürüp halıya sardı

Psikolojik sorunları olduğu söylenen ve İstanbul
'da işçilik yapan 27 yaşındaki Mehmet Uçar
, 10 gün önce Gaziantep
'in Islahiye ilçesinde Sulumağara Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyarete geldi. Önceki gece sahura kalkan Mehmet Uçar ile annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldıran Mehmet Uçar, ikisini de öldürdü. Ardından cesetleri halıya saran Mehmet Uçar, geceyi evde cesetlerle birlikte geçirdi. Ertesi gün de gün boyunca yine evde cesetlerle kaldı. Normalde bahçede gördükleri çifti gün boyunca göremeyen komşuları, akşam iftar saatinde yemek götürdüğünde kapıda Mehmet Uçar tarafından karşılandı. Davranışlarında anormallik fark ettikleri Mehmet Uçar'a, "annenbaban nerede" diye soran komşuları, "Onlar çok iyi bir yerde" yanıtını alınca, durumdan şüphelenerek, aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Ali Uçar'ın ağabeyi Ramazan Uçar'ı aradı. Amcasının eve geldiğini gören Mehmet Uçar babasının otomobiline binerek kaçtı. Eve giren Ramazan Uçar, ağabeyinin ve yengesinin halıya sarılmış cesetleriyle karşılaşınca jandarmayı aradı. Kaçan Mehmet Uçar yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.