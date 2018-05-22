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’da sı: 4 yaralı

’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen sında 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 11:57
Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Gündoğdu Mahallesi turizm yolunda meydana gelen da Rıdvan B. yönetimindeki 34 BAR 74 plakalı otomobil ile Soner K.'nın kullandığı 07 ZY 0322 plakalı kurtarma aracı çarpıştı. Üzerinde arızalı araç olan kurtarma aracı, çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre gittikten sonra devrildi.

Kurtarıcıda bulunan Aydın, Nilgün, Cengiz ve Elif Eylül P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Nilgün P. ise daha sonAntalyalya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı
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