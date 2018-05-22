Babaanne ve torununun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısına çıktı

Ümraniye'de 7 Nisan 2018 tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla şüpheli Emrah Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bozdemir cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da salonda hazır bulundu.

"ALKOL ALMIŞTIM"

Sanık Emrah Bozdemir savunmasında, olay günü nişanı olduğunu söyleyerek, "Nişandan sonra nişanlımın babaannesini Bulgurlu'ya bıraktım. Nişanlımla seyir halindeyken Talatpaşa caddesine geldim. Karşı tarafta taşıt yolunun üzerinde olan aracın farları yanıktı. Farları gözümü aldığı için görüş açım yoktu. O esnada bir tane yaşlı kadın ve küçük yaşta bir çocuğu fark ettim. Fark ettiğim esnada mesafe kısa olduğundan toparlayamadım, iki kişiye çarptım. Olay sırasında nişanımdan dolayı alkol almıştım, doğrudur" dedi.

"ARABANIN HIZLA ÜSTÜME GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Kazada annesi ve oğlunu kaybeden Basri Kalender, "Olay günü arabayı eşim kullanıyordu. Arabada annem ve oğlum da vardı. Eşim arabayı evin önüne park etti. Ben ön kapıdan indim ve direksiyon kapısına geçtim. Arabayı arka tarafa alacaktım. Karşı şeritten bir arabanın hızla üstüme geldiğini gördüm. Ben arabanın içerisindeydim. Arabadan indiğimde annem ile oğlumun yerde yattığını gördüm. Öteki araba kaçıyordu. Çevredekiler arabanın peşinden koştular. Ben de kendi aracımla peşinden gittim" ifadelerini kullandı.

"O HIZLA KALDIRIMDAKİ TÜM ARABALARA ÇARPTI"

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Yiğit Kalender'in annesi Burcu Ekdi, olay günü aracı kullandığını belirterek, "Evin önüne aracı park ettim. Aracın arkasında oturan kayınvalidem ve oğlum kaldırım tarafından indiler. Ben de yanlarına gittim. Oğlumun açık bıraktığı arka kapıyı kapatmaya gittiğim anda yukarıdan hızla gelen, tahmini 120-130 kilometre hızla gelen araç karşı şeride geçti. Ben kendimi çekmesem bana da çarpıyordu. Sonra kaçtı, o hızla kaldırımdaki tüm arabalara vura vura gitti. Sonra eşim ve çevremdekiler peşinden gitti" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

TARAFLARIN KUSUR DURUMU TESPİT EDİLECEK

Mahkeme, tarafların kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de 7 Nisan 2018 tarihinde aracıyla seyir halindeki şüpheli Emrah Bozdemir'in, çift yönlü ve tek şeritli yolda ilerlerken taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı, olayın ardından ağır yaralanan Fatma Kalender ve Ahmet Yiğit Kalender'in hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin olay sırasında 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulanırken, trafik bilirkişi raporuna göre olayda ölen yayaların kusursuz oldukları kaydedildi.

Emrah Bozdemir'in, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.