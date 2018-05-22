Bonzai bitti hedef Skunk

Bonzai kullanımı yüzde 80 oranda azalarak tükenme noktasına geldi. Yeni tehlike, son dönemde tüm dünyada yaygınlaşan ve 'hibrit esrar' olarak adlandırılan Skunk... Uyuşturucu çeteleri, 20 kat daha zararlı olan ve zehir tacirlerince Avrupa ülkelerinden getirilen Skunk için 'organik' algısı yaratıyor. Skunk, şizofreni ve beyin hastalıkları başta olmak üzere önemli sağlık sorunlarına neden oluyor. İstanbul'da son 17 ayda yapılan 62 ayrı operasyonda 3 ton 93 kilo 603 gram Skunk ele geçirildi, 114 zehir taciri tutuklandı.

İstanbul Narkotik Masası, 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye'de kullanımı artan Bonzai ile mücadelesin dört koldan yürütüyor. 'Yeni nesil zehir' diye tabir edilen Bonzai'nin sokak satıcılarına seri operasyonlar düzenleyen Narkotimler, Bonzai'ye büyük darbe vurdu. Fare zehiri, boya ile tarım ilaçları, aseton, eter ve tiner başta olmak üzere 50'yi aşkın kimyasal madde ile hazırlanan Bonzai'nin kullanımı 5 yıl öncesine göre yüzde 80 azaldı. Ölüm saçan bu uyuşturucu cinsi tükenme noktasına gelirken, zehir tüccarları bu nedenle farklı kimyasal madde ve uyuşturuculara yöneldi.



KAÇAKÇILAR AVRUPA'YA YÖNELİNCE



O maddelerden biri, 'hibrit esrar' diye adlandırılan Skunk... Jamaika ve Bonzai'nin ardından 2013 ve 2014 yıllarında ülkemizde rastlanan Skunk'a yönelik seri operasyonlar düzenleniyor. Son olarak önceki gün Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığı iki farklı tekneye operasyon yaptı ve 100 kilogram "Skunk" ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu tacirlerinin, özellikle son yıllarda Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Güneydoğu illerinde seri operasyonlarının artması üzerine uyuşturucu maddeleri İstanbul başta olmak üzere hedef illere getirmelerinin önüne geçildiği ve zehir tacirlerinin Skunk'ı hedef alarak yurt dışına yöneldikleri belirtiliyor.



ORGANİK ALGI



Amerika'da uzun yıllar devam eden ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran Breaking Bad dizisinde de imalatı ve ticaretine yer verilen Skunk, esrardan 20 kat daha zararlı bir uyuşturucu madde. Dünyada hızla yayılan ve uyuşturucu satıcıları tarafından tıpkı Bonzai gibi "Doğal, kimyevi değil, organik" izlenimi verilen Skunk bitkisinin tohumları, esrarın ham maddesi olan Hint Keneviri'nin laboratuvar ortamında çeşitli uyuşturucu ve kimyasal maddelerle hibritlenmesi sonucunda yetiştiriliyor. İlk olarak İngiltere'de laboratuvarlarda geliştirildiği belirtilen Skunk'ın bu ülkedeki uyuşturucu pazarının yüzde 80'ini oluşturduğu belirtiliyor. Yurt dışından kaçak getirilerek piyasaya sürülen Skunk ile yine genç nesiller hedef alınıyor.



ŞİZOFRENİYE KADAR NEDEN OLABİLİYOR



20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliğe sahip olduğu ve dünya genelinde hızla yaygınlaştığı vurgulanan Skunk'ın bitkisel olması nedeniyle zararsız olduğu algısının uyuşturucu satıcıları tarafından oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken uzmanlar, Skunk kullanımının şizofreni gibi önemli hastalıklara neden olduğunu da ifade ediyor. Ölüm tehlikesi saçan ve birçok hastalığa yol açtığı kaydedilen Skunk'ın insan beyni üzerindeki olumsuz etkilerinin çok ağır olduğuna da vurgu yapılıyor. İstanbul Narkotik Masası ile birlikte sokak satıcılarının izini süren Narkotimler, zehir tacirleri tarafından yurt dışından getirilen, saksılarda yetiştirilen ve piyasa sürülen Skunk ile de sıkı bir mücadele içerisinde.



BARONUN SKUNK ÇETESİ ÇÖKERTİLMİŞTİ



İstanbul ve Muğla Narkotik Polisleri, geçtiğimiz mart ayında ülkemize Skunk getiren uluslararası bir uyuşturucu çetesini çökertmişti. Arnavutluk'tan Muğla'ya getirilen ve piyasa değeri 25 milyon lira olan bir ton 100 kilogram Skunk maddesi Bodrum'daki operasyonla ele geçirilmişti. Çete lideri olan ve Arnavutluk Polisi tarafından da aranan "Arnavut Met" kod adlı uyuşturucu baronu Met Kanani, uyuşturucu maddeler İstanbul'a sevk edilemeden 4'ü Arnavutluk uyruklu 7 çete üyesi ile birlikte suçüstü yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.



163 ŞÜPHELİDEN 114'ÜNÜ TUTUKLATTILAR



Skunk'ın, Arnavutluk'ta da yetiştirildiği ve ülkemize genellikle Balkan rotası izlenerek organize çeteler tarafından Avrupa ülkelerinden getirildiği ifade ediliyor. İstanbul Narkotik Masası Polisleri ve Narkotimler, 2017 ve 2018 yıllarında 62 ayrı operasyonda 3 ton 93 kilo 603 gram Skunk ele geçirdi. 17 aylık bu sürede İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği 62 farklı Skunk operasyonunda 163 şüpheli gözaltına alındı, 114'ü tutuklandı.



"AMAÇ UZAKLAŞAN BİREYLERİ ÇEKMEK"



Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) görevli uzmanlar, tıpkı Bonzai gibi Skunk'ın da organik değil, öldürücü kimyasallar içeren ve şizofreniye varan hastalıklara neden olan uyuşturucu madde olduğuna vurgu yapıyor. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, "Aslında uyuşturucu maddeleri organize veya sentetik gibi sınıflara sokmak çok doğru değil. Uyuşturucu tacirleri, Bonzai gibi maddelerden uzaklaşan bireyleri yeniden madde kullanımına çekmek, cazip hale getirmek ve "Daha güvenli bir madde çıktı" imajı yaratmak için bu yola başvuruyorlar. Unutulmaması gereken; organik veya sentetik olmasının önemi olmadığı ve uyuşturucu maddelerin tamamının sağlığa son derece zararlı olduğudur. Skunk da bu maddelerden biridir. Skunk, şizofreniye yatkınlığı artıran ve bu durumu kolaylaştıran bir madde... İlk kullanımından sonra kullanımı devam ederse 5-6 ay içerisinde şizofreni bulguları artıyor ve tanı netleşiyor. Böylelikle bağımlılık tedavisi ile birlikte psikiyatrik tedavi gerekmesine de yol açıyor" ifadelerini kullandı.