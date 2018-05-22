Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Erzurum'da otomobili yutan göçükteki çalışmada, doğal gaz hattı patladı

'da otomobili yutan göçükteki çalışmada, doğal gaz hattı patladı

Sağanak nedeniyle hayatın felç olduğu 'da, dün merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'ndeki göçükle oluşan ve bir pikabı yutan çukurda, çalışmalar sırasında kepçe doğal gaz boru hattını patlattı. Çevrede önlem alan zabıta, polis ve diğer görevliler bölgeden hızla uzaklaştı. Doğal gaz firması ekiplerinin müdahalesinin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 12:48
Erzurum'da otomobili yutan göçükteki çalışmada, doğal gaz hattı patladı

ERZURUM'DA OTOMOBİLİ YUTAN GÖÇÜKTEKİ ÇALIŞMADA, DOĞAL GAZ HATTI PATLADI

'da dün öğle saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden sağanakta, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, ekipler çalışmalarını, yolda göçük meydana gelen merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'nde yoğunlaştırdı. Göçükle birlikte oluşan ve park halindeki bir pikabı yutan çukurun kapatılma çalışmaları sırasında, kepçenin doğal gaz borusunu patlatmasıyla büyük panik yaşandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da otomobili yutan göçükteki çalışmada, doğal gaz hattı patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN