Erzurum'da otomobili yutan göçükteki çalışmada, doğal gaz hattı patladı

ERZURUM'DA OTOMOBİLİ YUTAN GÖÇÜKTEKİ ÇALIŞMADA, DOĞAL GAZ HATTI PATLADI

Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden sağanakta, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, ekipler çalışmalarını, yolda göçük meydana gelen merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'nde yoğunlaştırdı. Göçükle birlikte oluşan ve park halindeki bir pikabı yutan çukurun kapatılma çalışmaları sırasında, kepçenin doğal gaz borusunu patlatmasıyla büyük panik yaşandı.