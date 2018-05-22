İskenderun’da iş yerine ateş açılmasına 1 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 17 Mayıs Perşembe günü meydana gelen silahlı saldırının ardından yaptığı çalışmada ateş eden motosikletli şahısların arkasından iş yerinden elinde tabanca ile çıkarak ateş eden ve aynı gün silahla birlikte yakalanan A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Motosikleti kullandığı tespit edilen Fehim K.'da yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fehim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.