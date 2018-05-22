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İskenderun’da iş yerine ateş açılmasına 1 tutuklama

’ın İskenderun ilçesinde 6 gün önce bir iş yerine motosiklet ile gelerek silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 17:47
İskenderun’da iş yerine ateş açılmasına 1 tutuklama
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 17 Mayıs Perşembe günü meydana gelen silahlı saldırının ardından yaptığı çalışmada ateş eden motosikletli şahısların arkasından iş yerinden elinde tabanca ile çıkarak ateş eden ve aynı gün silahla birlikte yakalanan A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosikleti kullandığı tespit edilen Fehim K.'da yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fehim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İskenderun’da iş yerine ateş açılmasına 1 tutuklama
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