İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gece iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları yakalanmak için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, emniyette hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Küçükçekmece'de şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Masum Y. (21), İsmail K. (17) ve T.T (26) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 15 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Bu arada, şüphelilerin kepenklerini kırarak girdikleri iş yerinden çelik kasayı taşıma anları ile cep telefonu satan bir iş yerinin camlarını taşla kırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden Masum Y. ve İsmail K. tutuklandı, T.T ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.