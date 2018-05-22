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'da otomobil dükkana daldı

Sarıyer'de kontrolden çıkan , iş yerine girdi. aracın çarptığı dükkan yıkılırken, araçtan inen sürücü de hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kayıplara karıştı.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 22:13
İstanbul'da otomobil dükkana daldı

Armutlu 'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan 34 RH 0538 plakalı in sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç bijuteri satışı yapan bir iş yerine daldı. ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.Büyük gürültü nedeniyle iş yerlerinden çıkan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Sarıyer'de kontrolden çıkan lüks otomobil iş yerine böyle daldı

ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın hemen ardından ise aracın sürücüsü, şoför mahallinden yan koltuğa geçerek araçtan inip uzaklaştı. Kaza esnasında içeride kimsenin olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücünün kaçtığını anlaşılması üzerine polis ekipleri, aracı emniyet otoparkına götürdü. Sağlık ekipleri ise yaralı olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul'da otomobil dükkana daldı
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