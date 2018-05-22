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'da dehşeti! sunu bacağından tutarak...

Ümraniye’de taksi şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği sunu bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, yerden kalkan kadın ve vatandaş kaçan sürücünün aracına yumruk ve tekme attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 10:03
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı.

TAKSİCİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı. Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı.

O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcusunu bacağından tutarak...
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