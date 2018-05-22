İzmir'de helikopterli mafya operasyonu: 25 gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Abdulaziz E. liderliğindeki suç örgütünün Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki bar ve meyhane sahiplerinden cebir ve şiddet uygulayarak haksız çıkar temin ettiklerini tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Çetenin silahlı adamları ile birlikte insanlar üzerinde yıldırma, korkutma ve sindirme gücünü kullanarak kendilerine ve başkalarına haksız ekonomik kazanç sağladıkları, piyasaya faizle para verdikleri, çek-senet tahsilâtı yaptıkları belirlendi. Ayrıca zanlıların Karşıyaka'daki çok sayıda eğlence mekanının vale, otopark ve bodyguard işlerini korku ve sindirme yoluyla aldıkları ve bu şekilde işlettikleri belirtildi.

50 ŞİKAYETÇİ VAR

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek çeteden 50 müştekinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Yoğun şikayetler üzerine İzmir polisi tarafından bugün sabah saatlerinde helikopter destekli, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla toplam 300 polisin yer aldığı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında çete lideri Abdulaziz E.'nin de bulunduğu 25 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda çek senet, evrak, doküman, tapu ve 3 adet tabanca, çok sayıda mermi, bir adet kuru sıkı tabanca, bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. 8 çete üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütüne üye olmak ve suç örgütü adına faaliyetlerde bulunmak, suç örgütünün faaliyetleri içerisinde; nitelikli yağma, tefecilik, tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.