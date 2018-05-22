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’ta operasyonu

’ta bir eve yapılan operasyonda satışa hazır yüklü miktar maddesi ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 07:52
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Polis ekipleri Narkotik Dedektör Köpeği Alfi'nin de yardımıyla, Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde 133. 6 gram esrar maddesi, 1 adet kavanoz içerisinde 65. 24 gram esrar maddesi ile, 1 paket halinde 14. 92 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Evde, lerin paketlenmesinde kullanılan 200 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet hassas terazi ve toplam 19 adet kenevir ele geçirildi.
Polisin, şüphelileri yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
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