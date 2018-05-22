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Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

'te, kaybolan işçi emeklisi İsmail Diktepe'nin (45), 3 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulundu. İsmail Diktepe'nin kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 17:52
Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

Bayır Mahalle'de oturan işçi emeklisi 2 çocuk babası İsmail Diktepe'den geçen Cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis araştırma başlattı. Dün akşam saatlerinde, Yenişehir Mahallesi'nde ormanlık alanda İsmail Diktepe'nin cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Diktepe'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İsmail Diktepe'nin vücudundan herhangi bir darp izi bulunmazken, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu
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