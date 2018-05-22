Kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Yavuz, okula gitmek için aynı sokakta oturan arkadaşını bekleyen C.Ö.'ye iddiaya göre cinsel organını gösterdi, ardından da bulunduğu binaya çağırdı. C.Ö.'nün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Fatih Yavuz, sorgulanmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.