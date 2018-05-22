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'de 59 kişi oynarken yakalandı

'nin Kartepe ilçesinde polis, ve oynatılan metruk bina ve kahvehanelere baskın düzenledi. Kumar oynayan 59 kişiye 15 bin 281 TL ceza kesildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 15:36
Kocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oynatılan yerlere baskın düzenledi. 2'si inşaat halindeki metruk bina ve 4 kahvehaneye yapılan baskında kumar ve oynatıldığı belirlenirken, bin 815 paraya el konuldu. Kumar oynatan 6 şüpheli hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 59 kişiye ise toplam 15 bin 281 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynatılan kahvehanelerin mühürlenmesi için kurumlara bilgi verildi.

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Kocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandı
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