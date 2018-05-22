Kuaförüyle nasıl basıldığını anlattı: "Kocam gelmeyecek diye…"
Antalya'da kuaför Ramazan Acar'ın ilişkide olduğu kadının kocası tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşiyle birlikte evde yakaladı kuaförü öldüren Y.B hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.
Giriş Tarihi: 22.5.2018 08:47Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 08:53
Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B.'nin ifadeleri de yer aldı. Rukiye B' eşinin evde kendisini kuaförüyle yakalandıktan sonra yaşananları anlattı.