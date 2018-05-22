Organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı...

Bodrum'da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Aranan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum'da vatandaşın huzurunu bozan rant ve organize suç çetelerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ HALA ARANIYOR

Operasyonda, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu, M.O.Y., O.A., A.A., Y.A., L.E., T.K., F.A. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, evlere yapılan baskınlarda çelik yelekler, silahlar, mermiler ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.