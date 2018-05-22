Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Osmanlı tokadı gibi Fatih cevabı

Osmanlı tokadı gibi Fatih cevabı

Prof. Dr. , Chicago Başkonsolosluğu’ndaki konferansta ’un Fethi’ni anlattı: Fatih’in Hıristiyan olduğunu iddia etmek, Stalin’in Papalığı yönettiğini iddia etmek kadar komiktir

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018
Osmanlı tokadı gibi Fatih cevabı
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. , 'in Hıristiyan olduğu yönündeki iddialar için, "Fatih'in Hıristiyan olduğunu iddia etmek, Trump'ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin'in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir" dedi. Prof. Dr. Ortaylı, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nca düzenlenen "Osmanlı ve 'un Fethi" konulu konferansta konuştu. Chicago Kültür Merkezi'ndeki tarihi Preston Bradley salonunda gerçekleşen konferansı çoğunluğu ABD'de yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 500 kişi takip etti. Salona getirilen ilave sandalyeler de yeterli olmayınca çok sayıda kişi konferansı ayakta dinlemek zorunda kaldı. Konferansta 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ve dünyada hâkim olan siyasi ve kültürel yapı hakkında bilgiler veren Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'in sahip olduğu yetenekleri anlattı. Konuşmasında bazı çevrelerce ortaya atılan Fatih Sultan Mehmet'in Hıristiyan olduğu iddialarına da yanıt veren Ortaylı, "Fatih'in Hıristiyan olduğunu iddia etmek, Trump'ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin'in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir" şeklinde konuştu. Dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Ortaylı için konferansın ikinci bölümünün sonunda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü 21 Mayıs olan Ortaylı, kürsüye getirilen pastanın mumlarını söndürdükten sonra kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla fotoğraf çektirdi. Ortaylı, "Konferansa olan ilgi çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar. Fırsat bulsam daha sık gelmek isterim ama çok uzak maalesef" ifadesini kullandı. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı tokadı gibi Fatih cevabı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN