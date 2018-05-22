Osmanlı tokadı gibi Fatih cevabı

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
, Fatih Sultan Mehmet
'in Hıristiyan olduğu yönündeki iddialar için, "Fatih'in Hıristiyan olduğunu iddia etmek, Trump'ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin'in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir" dedi. Prof. Dr. Ortaylı, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nca düzenlenen "Osmanlı ve İstanbul
'un Fethi" konulu konferansta konuştu. Chicago Kültür Merkezi'ndeki tarihi Preston Bradley salonunda gerçekleşen konferansı çoğunluğu ABD'de yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 500 kişi takip etti. Salona getirilen ilave sandalyeler de yeterli olmayınca çok sayıda kişi konferansı ayakta dinlemek zorunda kaldı. Konferansta 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ve dünyada hâkim olan siyasi ve kültürel yapı hakkında bilgiler veren Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'in sahip olduğu yetenekleri anlattı. Konuşmasında bazı çevrelerce ortaya atılan Fatih Sultan Mehmet'in Hıristiyan olduğu iddialarına da yanıt veren Ortaylı, "Fatih'in Hıristiyan olduğunu iddia etmek, Trump'ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin'in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir" şeklinde konuştu. Dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Ortaylı için konferansın ikinci bölümünün sonunda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü 21 Mayıs olan Ortaylı, kürsüye getirilen pastanın mumlarını söndürdükten sonra kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla fotoğraf çektirdi. Ortaylı, "Konferansa olan ilgi çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar. Fırsat bulsam daha sık gelmek isterim ama çok uzak maalesef" ifadesini kullandı. AA