Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü (19) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 07:39
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bağbaşı Mahallesi yönüne giden yönetimindeki 20 ED 925 plakalı otomobil, 'in kullandığı bisiklete çarptı. , İlyas Memiş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgesevk edilenlen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'kaldırılanlan Memiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Ramazan Topal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN