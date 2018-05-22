Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bağbaşı Mahallesi yönüne giden Ramazan Topal yönetimindeki 20 ED 925 plakalı otomobil, İlyas Memiş'in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, İlyas Memiş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgesevk edilenlen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'kaldırılanlan Memiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Ramazan Topal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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