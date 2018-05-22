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Trenin çarptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldü

'in Karabağlar ilçesinde, İZBAN durağına kaçak giriş yaptığı ileri sürülen lise son sınıf öğrencisi (18), trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin 2 gün sonra mezuniyet töreni olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 12:12
Trenin çarptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldü

Olay, sabah saatlerinde, İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. Özel okulda lise son sınıf öğrencisi olan , iddiaya göre, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak giriş yaptı. Demir çitleri aşan Çiftçi'ye, - Tire seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi duyunca, kazanın olduğu yere gelen Çiftçi'nin babası ve sınıf arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Berkay Çiftçi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 GÜN SONRA MEZUN OLACAKTI

Öte yandan Berkay Çiftçi'nin, 2 gün sonra lise mezuniyeti töreninin olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin sınıf arkadaşları, daha önce biri elektrik çarpması, diğeri kanser hastalığı nedeniyle 2 arkadaşlarının daha öldüğünü söyledi.

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Trenin çarptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldü
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