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Türk kaptan faciayı önledi

Giriş Tarihi: 22.5.2018
Türk kaptan faciayı önledi
?Saudia Havayolları uçağı, iniş takımları açılmayınca burun üstü yaptı. Bir Türk firması tarafından Saudi Havayollarına kiralanan uçakta, Medine-Dhaka seferi sırasında kalkıştan bir süre sonra hidrolik arızası meydana geldi. Uçağın kaptanı Ümit Atlatırlar ve yardımcısı Mehmet Tosyalı Cidde Havalimanı'na acil inişe karar verdi. Havada 3 saate yakın tur atarak ön takımları manuel olarak açmayı deneyen pilotlar, sonrasında büyük bir soğukkanlılıkla ön tekerlekleri açılmayan uçağı yerel saatle 21.50'de, Cidde Havalimanı'na burun üzeri indirdi. Kaptan, dev uçağı pist içerisinde tutmayı başararak 141'i yolcu 10'u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan yara almadan tahliye olmasını sağladı.
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Türk kaptan faciayı önledi
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