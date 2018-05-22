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aracı zannedip yolunu kestiler

Giriş Tarihi: 22.5.2018
UBER aracı zannedip yolunu kestiler
İstanbul 'nda bir grup taksici, aracı zannettikleri minibüsü durdurarak tartıştı. Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Bir grup taksici, UBER aracı sandıkları siyah bir minibüsün önünü kesti. Direksiyondaki sürücü, UBER aracı olmadığını patronunun 'dan dönecek misafirlerini almak için geldiğini söylese de grubu ikna edemedi. Sürücü ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis, araya girerek tartışmayı sonlandırdı. Taksiciler olayın anlaşılması üzerine sürücüden özür diledi. Darp edilen sürücü de şikayetçi olmaktan vazgeçti.
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UBER aracı zannedip yolunu kestiler
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