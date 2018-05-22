UBER aracı zannedip yolunu kestiler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
'nda bir grup taksici, UBER
aracı zannettikleri minibüsü durdurarak tartıştı. Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Bir grup taksici, UBER aracı sandıkları siyah bir minibüsün önünü kesti. Direksiyondaki sürücü, UBER aracı olmadığını patronunun Adana
'dan dönecek misafirlerini almak için geldiğini söylese de grubu ikna edemedi. Sürücü ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis, araya girerek tartışmayı sonlandırdı. Taksiciler olayın anlaşılması üzerine sürücüden özür diledi. Darp edilen sürücü de şikayetçi olmaktan vazgeçti.