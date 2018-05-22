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'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralı

'ın Erciş ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu Afganistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 12'si ağır 70 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 17:14
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralı

Edinilen bilgilere göre , sabah saatlerinde Erciş-Adilcevaz karayolu Bayramlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yurda kaçak yollarla girdikleri belirtilen yabancı uyruklu 71 göçmeni taşıyan kapalı kasa kamyonet, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Afganistan uyruklu 1 göçmen öldü, 12'si ağır 70 göçmen ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan yaralılar ise 'a sevk edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kamyonet sürücüsü ise kazanın ardından aracı ile birlikte olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Bu arada kaza yapan kapalı kasa kamyonette 33 Afganistan, 32 Pakistan ve 6 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 71 kaçağın bulunduğu belirtildi.

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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralı
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