Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 ADA 78 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce 16 JT 794 plakalı otomobile, ardından refüjdeki ağaca, daha sonra ise 01 EDY 19 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerisevk edilenlen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.