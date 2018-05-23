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'da trafik sı: 2 yaralı

'da aracın iki otomobile ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 06:53
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 ADA 78 plakalı araç, merkez Seyhan ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce 16 JT 794 plakalı otomobile, ardından refüjdeki ağaca, daha sonra ise 01 EDY 19 plakalı otomobile çarptı.

da hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerisevk edilenlen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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