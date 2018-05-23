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’de yıkım yüzde 90 tamam

Taksim’deki ’nin yıkımının yüzde 90’ı tamamlandı. Sahnenin de yıkımıyla kaba yıkım kısa süre sonra bitecek

LEVENT SÖKMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
AKM’de yıkım yüzde 90 tamam
'da 'nda 1969'da açılan ve çeşitli tahribatlar sonucu kullanılamaz hale gelen ve yeniden projelendirilen 'nin () yıkımı sürüyor. Ön cephesi ve sütunların kontrollü bir şekilde yıkılmasıyla AKM'nin yıkımının yüzde 90'ı tamamlandı. Sahnenin de yıkımıyla kaba yıkımın kısa süre sonra biteceği kaydedildi. Projenin bitimiyle daha önce bin 300 kişilik olan AKM, yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak. Yıllarca atıl halde kalan depo ve otopark alanları ise diğer ikincil mekânların daha etkin kullanılabilmesi için sil baştan kurgulandı. Mevcut AKM'ye eklenecek yeni binada 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulunuyor. Zemin ve birinci kattan fuayelerin birleşmesi vasıtasıyla birbirlerine ve nihayetinde ana binaya bağlanan alçak yapılardan oluşan bu ikincil üniteler sokak seviyesinde, kolay erişilebilir, bağımsız mekânlardan ibaret olacak. AKM'nin yapımında Türkiye menşeli tercihler yapılarak üretim ve ekonomiye katkı söz konusu olacak. Mümkün olan her uygulama için, özellikle zeminlerde, doğal malzeme kullanılacak. Yenilenen merkez, İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni bir kültür mekânı olacak.
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AKM’de yıkım yüzde 90 tamam
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