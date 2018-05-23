Anız yangını ormana sıçradı

Denizli
'nın Pamukkale ilçesindeki bir tarlada yakılan anızdan başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda aracı ve personeli yangın bölgesine sevk etti. Muğla'dan gelen 3 helikopter ve 1 amfibi uçak da havadan alevlere müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki karayolu ise trafik durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Anızı yaktığı iddia edien M.Y. isimli çiftçi de gözaltına alındı.