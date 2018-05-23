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beni vurdular’

Bağcılar’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 9 yaşındaki vuruldu. Kurşun şans eseri küçük çocuğun kalbine denk gelmedi

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
‘Anne beni vurdular’
'da sokakta çatışan magandaların silahından çıkan kurşun, 9 yaşındaki Efe'nin kalbinin 2 santim üzerine isabet etti. sinin yanına koşarak, 'Anne beni vurdular' dedikten sonra yere yığılan Efe mucize eseri hayatta kaldı. Olay, geçtiğimiz pazar günü iftar saatine dakikalar kala Bağcılar'da yaşandı. Sancaktepe İlköğretim Okulu öğrencisi ve arkadaşları sokakta futbol oynarken magandaların kurşunlarına hedef oldu. Elini göğsüne bastırıp annesinin yanına gelen Efe, "Anne ben vuruldum, beni vurdular" dedikten sonra yere yığıldı. En yakın hastaneye kaldırılan çocuk kurşunun kalbinin 2 santim kadar üzerinden geçmesi sayesinde kurtuldu. Yoğun bakımda tedavi gören küçük çocuğun babası Mustafa Memiş, "Doktorlar bile bu durum karşısında şaşırdı kaldı. 'Mucize gibi bir çocuk' dediler. Çok şükür, şimdi durumu çok iyi. Uyandı, konuşabiliyor" dedi. Silahı kullandığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Tartıştığım şahısları korkutmak için havaya ateş ettim" dedi.
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