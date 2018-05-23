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’de operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Karesi ve Havran ilçelerinde düzenledikleri ayrı operasyonlarda kaçakçılığı ve izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına altı. Operasyonlarda çeşitli tarihi eser ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 12:05
Balıkesir’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savclığı'nın izniyle merkez Karesi ilçesinde bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 5 adet sikke, 19 parça tarihi obje ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Arama sonrası evde bulunan H.D.İ. gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Havran ilçesi Tepeoba Mahallesi Kumluca mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri bölgede operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.Ç. ve N.Ç. gözaltına alınırken, jeneratör, hitli, 4 adet hitli ucu, 9 metrelik elektrik kablosu ve 6 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Balıkesir’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
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