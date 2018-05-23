Böcekleri yakmak isterken evini kül etti

Ramazan dolayısıyla Almanya
'dan memleketi Erzincan
'a gelen gurbetçi Rıza-Zarife Peker çifti, uzun süredir kullanılmayan evlerindeki sinek ve böcekleri pürmüz ile yakmak istedi. Genellikle metalleri lehimlemede kullanılan, güçlü alev çıkaran ve piknik tüpüne bağlı pürmüzün alevi, perdeleri tutuşturunca evde yangın
çıktı. Peker çifti, kısa sürede büyüyen yangını söndürmeye çalıştı. Ancak vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen çift evden güçlükle çıkarak komşularından yardım istedi. Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
çift, buradaki tedavileri sonrası taburcu edildi. Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evin ikinci katında büyük hasar oluştu.