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Böcekleri yakmak isterken evini kül etti

Giriş Tarihi: 23.5.2018
Böcekleri yakmak isterken evini kül etti
Ramazan dolayısıyla 'dan memleketi 'a gelen gurbetçi Rıza-Zarife Peker çifti, uzun süredir kullanılmayan evlerindeki sinek ve böcekleri pürmüz ile yakmak istedi. Genellikle metalleri lehimlemede kullanılan, güçlü alev çıkaran ve piknik tüpüne bağlı pürmüzün alevi, perdeleri tutuşturunca evde çıktı. Peker çifti, kısa sürede büyüyen yangını söndürmeye çalıştı. Ancak vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen çift evden güçlükle çıkarak komşularından yardım istedi. Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çift, buradaki tedavileri sonrası taburcu edildi. Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evin ikinci katında büyük hasar oluştu.
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Böcekleri yakmak isterken evini kül etti
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