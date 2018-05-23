Çatıda Bonzai imalatına baskın! Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın yasa dışı yollarla Çin'den getirdikleri Abfubinaca adlı uyuşturucu maddeyi Kağıthane'deki evlerinin çatı katında Bonzai'ye dönüştürdüğü, elde ettikleri Bonzai'yi de başta Sarıyer ilçesi olmak üzere İstanbul genelinde piyasaya sürdükleri bilgisini aldı.

KOLTUKTA MERMİ

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Bonzai üreten şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Söz konusu eve baskın düzenleyen ekipler, eve girer girmez karşılarındaki koltuğun üzerinde duran mermiler ile karşılaştılar.





40 KİLO BONZAİ

Aramaya devam eden Jandarma ekipleri, evin çeşitli yerlerine saklanmış vaziyette 40 kilo Bonzai, 2 kilo Bonzai hammaddesi (Abfubinaca), 1 adet hassas terazi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonun ardından söz konusu şahısların bağlantıları ile ilgili çalışmalarına derinlemesine devam ediyor.