Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çatıda Bonzai imalatına baskın! Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi...

Çatıda imalatına baskın! Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen bir ihbar üzerine Kağıthane’de bulunan bir eve baskın düzenledi. Baskında, evin çatı katında Çin’den getirdikleri Abfubinaca adlı maddeyi ’ye dönüştüren 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 40 kilo Bonzai, 2 kilo Bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 10:28
Çatıda Bonzai imalatına baskın! Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi...

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın yasa dışı yollarla Çin'den getirdikleri Abfubinaca adlı maddeyi Kağıthane'deki evlerinin çatı katında 'ye dönüştürdüğü, elde ettikleri Bonzai'yi de başta Sarıyer ilçesi olmak üzere İstanbul genelinde piyasaya sürdükleri bilgisini aldı.

KOLTUKTA MERMİ

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Bonzai üreten şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Söz konusu eve baskın düzenleyen ekipler, eve girer girmez karşılarındaki koltuğun üzerinde duran mermiler ile karşılaştılar.



40 KİLO BONZAİ

Aramaya devam eden Jandarma ekipleri, evin çeşitli yerlerine saklanmış vaziyette 40 kilo Bonzai, 2 kilo Bonzai hammaddesi (Abfubinaca), 1 adet hassas terazi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonun ardından söz konusu şahısların bağlantıları ile ilgili çalışmalarına derinlemesine devam ediyor.

Sarallar'ın lideri Ümit Saral'a istenen ceza belli oldu!
Paylaşılamayan lokomotifler kurtuluş trenleri mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çatıda Bonzai imalatına baskın! Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN