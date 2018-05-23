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polisinden operasyonu

’da polis ekipleri tarafından bir minibüse düzenlenen operasyonda 4 bin 900 paket ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:42
Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden 'a kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir minibüse operasyon düzenledi. Operasyonda minibüsün özel olarak dizayn edilmiş arka kısmı, sürgülü kapının iç döşeme kısmı ile yatak olarak kullanılan süngerin altına zulalanmış vaziyette toplam 4 bin 900 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.Ş ve M.M.Y şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu
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