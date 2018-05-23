Dev anten takıldı sıra dış cephede

İstanbul
'un yeni sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Denge ağırlığı ile birlikte bin 400 ton ağırlığındaki dev anten, kulenin betonarme bölümünün üzerinde yerleştirildi. Anten, kule içinde yapılıp hidrolik sistemle betonarme kısmın üstüne monte edildi. 16 parçadan oluşan 167.5 metrelik çelik antenin montaj bağlantılarının tamamlanmasının ardından çelik konstrüksiyon bölümünde giydirme işlemlerine başlandı. Kulenin dış cephe kaplaması hummalı bir şekilde sürüyor. Projenin 2018 sonunda tamamlanması planlanıyor.