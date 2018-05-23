Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölge genelinde, gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların özellikle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren yoğun olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta, yağış anında ise kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan'da 11, Ardahan ve Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da ise 8 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 27, Iğdır ve Erzincan'da 26, Ağrı'da 20, Erzurum'da 19, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 17 derece olacak.

Yağışların yoğun olması beklenen kentlerde su baskını, yıldırım ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.