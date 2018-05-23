Ece’yi kör eden ihmale 2 milyon 232 bin TL

İstanbul
Beyoğlu'nda 9 yıl önce başına cam kütlesi düşen Ece Turhan
'la (27) ilgili davada tazminat kararı değişmedi: 2 milyon 232 bin lira. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin (İstinaf) bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme yine aynı tazminata hükmetti. Dava, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
'nde dün görüldü. Davacı Turhan'ın avukatı Hakan Semizoğlu, "Olay tarihinden itibaren faizlerin verilmesini istiyoruz" dedi. Davalı Sifisan Sinemacılık Şirketi'nin avukatı, zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istedi. Davaya dahil olan Anadolu Sigorta
avukatı ise kusur oranlarının kesinleşmesini talep etti. Mahkeme de aynı kararı vererek asıl davada Turhan için 910 bin lira maddi, 100 bin manevi, baba İhsan için bin lira maddi 50 bin lira manevi, anne Dilek için 50 bin lira manevi ve teyze İpek için 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti. Birleşen iki davadan ilkinde ise 1 milyon 111 bin lira tazminat kararı çıkmıştı. İstiklal Caddesi
'nde arkadaşları ile gezerken üzerine iş hanının 5'inci katından 250 kiloluk cam kütlesi düşen ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Turhan, 22 ameliyat geçirdi.