Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ece’yi kör eden ihmale 2 milyon 232 bin TL

Ece’yi kör eden ihmale 2 milyon 232 bin TL

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
Ece’yi kör eden ihmale 2 milyon 232 bin TL
Beyoğlu'nda 9 yıl önce başına cam kütlesi düşen 'la (27) ilgili davada tazminat kararı değişmedi: 2 milyon 232 bin lira. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin (İstinaf) bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme yine aynı tazminata hükmetti. Dava, İstanbul 'nde dün görüldü. Davacı Turhan'ın avukatı Hakan Semizoğlu, "Olay tarihinden itibaren faizlerin verilmesini istiyoruz" dedi. Davalı Sifisan Sinemacılık Şirketi'nin avukatı, zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istedi. Davaya dahil olan avukatı ise kusur oranlarının kesinleşmesini talep etti. Mahkeme de aynı kararı vererek asıl davada Turhan için 910 bin lira maddi, 100 bin manevi, baba İhsan için bin lira maddi 50 bin lira manevi, anne Dilek için 50 bin lira manevi ve teyze İpek için 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti. Birleşen iki davadan ilkinde ise 1 milyon 111 bin lira tazminat kararı çıkmıştı. 'nde arkadaşları ile gezerken üzerine iş hanının 5'inci katından 250 kiloluk cam kütlesi düşen ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Turhan, 22 ameliyat geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ece’yi kör eden ihmale 2 milyon 232 bin TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN