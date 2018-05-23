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Eşi yaralı halde yerde yatarken, o öyle bir şey yaptı ki...

'da eşi Mehmet G.'nin kullandığı motosikletle giderken eteği zincire dolanıp düştüğü öne sürülen Şerife G. (60) yaralandı. Mehmet G.'nin sonrası yaralı eşini bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gittiği öne sürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 15:40
Eşi yaralı halde yerde yatarken, o öyle bir şey yaptı ki...

, bugün saat 13.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi - Mut karayolunda meydana geldi. Plakasız motosikletle kent merkezine doğru giden Mehmet G.'nin arkasındaki eşi Şerife G., eteği, zincire dolanınca düşüp, yaralandı.

YIRTILAN ETEK YERİNE YENİSİ ALMAK İÇİN KENT MERKEZİNE GİTTİ

Mehmet G., iddiaya göre yaralı eşini yol kenarına bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gitti.

Dİğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerisevk edilenlen ambulansla Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife G.'nin sol bacağında kırıklar olduğu saptandı.

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Eşi yaralı halde yerde yatarken, o öyle bir şey yaptı ki...
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