Eşi yaralı halde yerde yatarken, o öyle bir şey yaptı ki...

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi Karaman- Mut karayolunda meydana geldi. Plakasız motosikletle kent merkezine doğru giden Mehmet G.'nin arkasındaki eşi Şerife G., eteği, zincire dolanınca düşüp, yaralandı.
YIRTILAN ETEK YERİNE YENİSİ ALMAK İÇİN KENT MERKEZİNE GİTTİ
Mehmet G., iddiaya göre yaralı eşini yol kenarına bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gitti.
Dİğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerisevk edilenlen ambulansla Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife G.'nin sol bacağında kırıklar olduğu saptandı.