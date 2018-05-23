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’ya 2 milyon ’lik vurgun gözaltısı

da söylediği şarkıları milyonlarca kez izlenen , 2 milyon liralık telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
Fenomen Seda’ya 2 milyon TL’lik vurgun gözaltısı
polisi, telefon dolandırıcılığı yapan birçeteyi 2 ay teknik ve fiziki takibe aldı. İstanbul ve 'da yapılan operasyonlarda aralarında çete elebaşı M.T. ve internet fenomeni 'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Çetenin 2 milyon vurgun yaptığı belirlenirken, polisin 1.5 milyon TL'yi kurtardığı belirtildi. Çete iki farklı yöntemle kurbanlarını seçiyordu. Hedef kişiyi polis rolünde arıyor, kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını, çalınan altınlar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, gönderecekleri ekibe evdeki altınları vermeleri isteniyordu. İkinci yöntemde ise çete üyeleri aradıkları kişilere, hesaplarındaki paraların tarafından kullanıldığını, paraların inceleneceğini, gönderdikleri ekibe paraları vermeleri isteniyordu. Korkuya kapılan kişiler de paraları çetenin kuryelerine teslim ediyordu.

KURYE BAŞI 15 BİN ALMIŞ
Çetenin, da 'Seda Tripkolic' ismi ile bilinen ve milyonlarca kişi tarafından şarkıları izlenen Seda Sular'ı da (29) paraları alan kuryelerin bulunması ve para transferinde kullandığı belirlendi. İddiaya göre çete, ağına düşürdüğü kurbanlardan para alınacağı zaman Seda Sular'ı arıyor, o da adrese gidecek kuryeyi buluyordu. Parayı alan kurye, Seda Sular'a dönüyor ve paraları teslim ediyordu. Sular da, paraları banka hesabından Şanlıurfa'daki çete elebaşına gönderiyordu. Seda Sular'ın teslimat başına 15 bin TL aldığı belirtildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
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Fenomen Seda’ya 2 milyon TL’lik vurgun gözaltısı
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