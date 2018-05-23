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Haliç'teki iki köprü bir süre trafiğe kapatılacak

'nden yapılan açıklamaya göre, (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 24 Mayıs 2018 Perşembe 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 19:31
Haliç'teki iki köprü bir süre trafiğe kapatılacak

Haliç'te bulunan Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin bu gece bir süre araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

'nden yapılan açıklamaya göre, (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 24 Mayıs 2018 Perşembe 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

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Bu köprüyü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni 'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Ayrıca Atatürk Köprüsü ile Yeni Galata Köprüsü, 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak. Bu nedenle araç ve yayaların belirtilen saatlerde Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.

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Haliç'teki iki köprü bir süre trafiğe kapatılacak
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