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Son Dakika Haber: Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında ya ateş açıldı!

Son dakika haberi... Pendik'te, çalıntı aracı Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına park ederken gözaltına alınmak istenen şüpheli ile ekipleri arasında çıkan silahlı da, bir jandarma görevlisi hafif yaralandı. Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi arıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 17:11
Son Dakika Haber: Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında jandarmaya ateş açıldı!

Kocaeli'den, 34 JD 9220 plakalı çalıntı aracın istikametine seyir halinde olduğu ihbarını alan sivil ekipleri, arabanın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına girdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, aracı durdurarak sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücünün araçla kaçmaya çalışması üzerine, silahlı çıktı. Bu sırada bir jandarma personeli boynundan hafif şekilde yaralanırken, aracı bırakan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında jandarmaya ateş açıldı!

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken, otoparkta çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin olay yerinden arabayla kaçmaya çalışırken otoparktaki yaklaşık 10 araca zarar verdiği belirtildi.

Ekiplerin, 20 yaşlarında, kırmızı gömlekli şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Eşi yaralı halde yerde yatarken, o öyle bir şey yaptı ki...
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