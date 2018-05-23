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sanılmıştı! Bankacının ölümü çıktı

Beykoz'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 18:12 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 18:30
Kaza sanılmıştı! Bankacının ölümü cinayet çıktı

Beykoz'da sonucu uçuruma yuvarlandığı belirtilen lüks otomobilin içinde cansız bedeni bulunan 'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. raporuyla Şahin'in boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine eşi ve eşinin sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

ADLİ TIP: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ


Geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi'nde uçurumdaki araç yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bankacı Salih Şahin (41)'in cansız bedenini bulmuştu. Şahin'in kaza sonucu öldüğü düşünülürken polis araştırmasını sürdürdü. masası dedektiflerinin dikkatini araçta fazla hasar olmaması çekti. Araç kısa süre içinde de Salih Şahin'in eşi Aslı Şahin tarafından satıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER


Adli Tıp'tan çıkan raporda da Salih Şahin'in boğularak öldürüldüğü belirtilince polis harekete geçti. Cinayet masası dedektifleri, 'e taşınan Aslı Şahin ve sevgilisi olduğu belirtilen Murat A. da gözaltına aldı. Şahin ve Murat A., dün akşam 'a getirildi. Sorgulanan iki şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Aslı Şahin ve Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin ve Murat A., savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.

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Kaza sanılmıştı! Bankacının ölümü cinayet çıktı
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