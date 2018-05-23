Kazada kalbi durdu direndi ama kaybetti

İstanbul
Ümraniye'de yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 15 yaşındaki Melike Öğüt
'ün kalbi durdu. Hastanede doktorların çabasıyla hayata tutunan Melike, yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşına yenik düştü. Önceki gün saat 13.00 sıralarında Ümraniye Hekimbaşı'nda yaşanan kazada, iddiaya göre minibüsten inen Melike Öğüt'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İlkay E. (20) yönetiminde hızla seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan genç kız, aracın üzerine düştü. Kaza mahalline ulaşan sağlık ekibi, Melike'nin kalbinin durduğunu belirledi. Talihsiz kız, süratle hastaneye kaldırıldı. Doktorların yoğun çabası sonrası kalbi tekrar atmaya başlayan genç kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti.